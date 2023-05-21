В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли 135 тыс. человек

Новая серия митингов прошла в городах Израиля 20 мая. В центре Тель-Авива протестовали 135 тыс. человек, еще 150 тыс. — в остальной части страны, сообщила газета The Time of Israel.

Демонстрации против правительственной судебной реформы возобновились, поскольку переговоры о компромиссе между коалицией и оппозицией зашли в тупик. При этом противники правительства и демонстранты сосредоточились на критике надвигающегося согласования государственного бюджета — протестующие уверяют, что этот бюджет «разворовывает госказну».

По данным новостного сайта Ynet, в Нетании собралось около 10 тыс. человек, в протестах в Герцлии, Кфар-Сабе и Раанане приняли участие около 8 тыс. человек в каждом, и около 2 тыс. пришли в Беэр-Шеву и Ход-ха-Шарон. Тысячи людей также провели демонстрацию возле резиденции президента в Иерусалиме.

29 апреля израильская оппозиция организовала массовую акцию против судебной реформы. В демонстрациях приняли участие 200 тыс. человек.

22 апреля в Израиле прошел крупный митинг, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху перенести принятие обсуждения по судебной реформе.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.