Более 200 тыс. граждан Израиля вышли на акцию против судебной реформы

Израильская оппозиция организовала очередную массовую акцию против судебной реформы. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает 13TV.

Демонстрацию в Тель-Авиве поддержали порядка 209 тыс. человек. Манифестации прошли в Хайфе, Кфар-Саве и Нетании и других городах. Публичные мероприятия проводились в преддверии начала летней сессии кнессета (парламент Израиля — ​Ред.) Ожидается, что законодатели возобновят обсуждения, связанные с судебной реформой.

По мнению организаторов, протестная активность будет нарастать со временем. Уже сейчас известно, что на 4 мая запланированы общенациональные акции, в которых снова примут участие сотни тысяч жителей республики.

22 апреля сообщалось, что в Израиле прошел крупный митинг, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху перенести принятие обсуждения по судебной реформе.

При этом ранее, 26 марта, Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за предложения временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог потребовал от правительства немедленной остановки процедуры принятия судебной реформы, которая, по его словам, тревожит людей и угрожает безопасности, экономике и обществу.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.