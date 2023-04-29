Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 200 тыс. граждан Израиля вышли на акцию против судебной реформы
Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух
Мир
Президент Ирана обвинил США в нарушении безопасности на Ближнем Востоке
Мир
Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве
Спорт
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Армия
ВС РФ пресекли установку контейнеров с химикатами на западе Артемовска
Спорт
«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ
Мир
Экс-советник Кучмы призвал провести досрочные выборы на Украине
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Общество
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Общество
Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев
Мир
Рейс Париж–Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за запрета Турции
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Более 200 тыс. граждан Израиля вышли на акцию против судебной реформы

0
Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильская оппозиция организовала очередную массовую акцию против судебной реформы. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает 13TV.

Демонстрацию в Тель-Авиве поддержали порядка 209 тыс. человек. Манифестации прошли в Хайфе, Кфар-Саве и Нетании и других городах. Публичные мероприятия проводились в преддверии начала летней сессии кнессета (парламент Израиля — ​Ред.) Ожидается, что законодатели возобновят обсуждения, связанные с судебной реформой.

По мнению организаторов, протестная активность будет нарастать со временем. Уже сейчас известно, что на 4 мая запланированы общенациональные акции, в которых снова примут участие сотни тысяч жителей республики.

Выполнить отказ: остановит ли Нетаньяху судебную реформу полностью
Как всенародная забастовка повлияла на Израиль и чего удалось добиться митингующим

22 апреля сообщалось, что в Израиле прошел крупный митинг, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху перенести принятие обсуждения по судебной реформе.

При этом ранее, 26 марта, Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за предложения временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог потребовал от правительства немедленной остановки процедуры принятия судебной реформы, которая, по его словам, тревожит людей и угрожает безопасности, экономике и обществу.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023