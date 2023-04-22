Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы

В субботу, 22 апреля, в Израиле вновь состоялась масштабная акция протеста против судебной реформы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Жители страны выходят на митинги, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху перенести принятие решения по судебной реформе.

«Общественность понимает, что меч диктатуры всё еще висит на ее шее, угрожая разрушить всё, что мы построили», — цитирует газета организаторов протеста.

Также организаторы акции отметили, что всего на улицы Израиля вышли порядка 360 тыс. человек. В Тель-Авиве временно перекрыли движение транспорта по ряду улиц.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

26 марта Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за предложения временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра Нетаньяху.

Позднее Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе как минимум до лета. Глава правительства также согласился, что формирование гражданской нацгвардии, создания которой добивается Бен-Гвир, будет одобрено на предстоящем заседании кабмина.

Однако 28 марта протестующие вновь стали выходить на улицы. По данным организаторов протестов, 15 апреля на митинг в центре Тель-Авива вышли порядка 162 тыс. человек.