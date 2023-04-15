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На митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек

Ynet: на антиправительственный митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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На митинг против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху в центре Тель-Авива вышли порядка 162 тыс. человек. Об этом 15 апреля сообщил портал Ynet.

«Около 162 тыс. человек выступают против судебной реформы на улице Каплана в Тель-Авиве, еще десятки тысяч протестуют в других городах по всей стране», — говорится в публикации.

Также отмечается, что 15 апреля несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. При этом в городе одновременно проходит акция в поддержку проведения реформы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции. Также около 1 тыс. манифестантов собрались около дома автора реформы, министра юстиции Ярива Левина.

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Ранее, 9 апреля, старший юрист Сигаль Паиль поделилась с «Известиями», из-за чего люди не боятся регулярно выражать протест в Израиле. По ее словам, изменения в новом законодательстве могут ущемить права женщин, при том что статистика по домашнему насилию над слабым полом в стране весьма высока.

Накануне корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал, как жители Израиля с новыми силами выходят на протесты против судебной реформы, которую планировало принять правительство страны. Людей не останавливает даже обострение военной ситуации между Израилем и палестинскими группировками. Улицы Тель-Авива и других городов снова заполонили толпы протестующих.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

26 марта Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за предложения временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра Нетаньяху.

Позднее Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе как минимум до лета. Глава правительства также согласился, что формирование гражданской нацгвардии, создания которой добивается Бен-Гвир, будет одобрено на предстоящем заседании кабмина.

Однако 28 марта протестующие вновь стали выходить на улицы. По данным организаторов протестов, по всей стране протестовали не менее 450 тыс. человек, в том числе 230 тыс. в Тель-Авиве.

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