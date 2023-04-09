Протестующая из Израиля раскрыла мотивы выступающих против реформы

Протесты в Израиле против судебной реформы с новой силой вспыхнули в стране на фоне повышения террористической угрозы. Старший юрист Сигаль Паиль поделилась с «Известиями», из-за чего люди не боятся регулярно выражать протест.

«Мы выходим каждую субботу, потому что боимся нового закона. Он превратит нашу демократию в диктатуру. Мы очень боимся нового закона, он наносит женщинам существенный ущерб. Сейчас, в 2023, каждые 10 дней еврейская женщина оказывается убита своим мужем или любовником. Вот, почему мы здесь каждую субботу, пока мы не победим», — пояснила она в воскресенье, 9 апреля.

Юрист подчеркнула, что изменения в новом законодательстве могут ущемить права женщин, при том, что статистика по домашнему насилию над слабым полом в Израиле весьма высока.

8 апреля корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал, как жители Израиля с новыми силами выходят на протесты против судебной реформы, которую планировало принять правительство страны. Людей не останавливает даже обострение военной ситуации между Израилем и палестинскими группировками. Улицы Тель-Авива и других городов снова заполонили толпы протестующих.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

26 марта Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за предложения временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра Нетаньяху.

Позднее Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе как минимум до лета. Глава правительства также согласился, что формирование гражданской нацгвардии, создания которой добивается Бен-Гвир, будет одобрено на предстоящем заседании кабмина.

Однако 28 марта протестующие вновь стали выходить на улицы. По данным организаторов протестов, по всей стране протестовали не менее 450 тыс. человек, в том числе 230 тыс. в Тель-Авиве.