«Известия» показали возобновление митингов против судебной реформы в Израиле

Жители Израиля с новыми силами выходят на протесты против судебной реформы, которую планировало принять правительство страны. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Людей не останавливает даже обострение военной ситуации между Израилем и палестинскими группировками. Улицы Тель-Авива и других городов снова заполонили толпы протестующих.

«Они просят у нынешнего правительства Израиля остановить изменения в судебной системе. Судя по тому, что говорят протестующие, Израиль превращается из демократической страны почти в диктатуру», — сообщил журналист.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

26 марта Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта. Причина состояла в предложении Галанта временно приостановить судебную реформу, чтобы открыть окно для диалога с протестующими. После этой новости протестующие прорвались через кордоны полиции и собрались у дома премьер-министра Нетаньяху.

Позднее Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе как минимум до лета. Глава правительства также согласился, что формирование гражданской нацгвардии, создания которой добивается Бен-Гвир, будет одобрено на предстоящем заседании кабмина.

Однако 28 марта протестующие вновь стали выходить на улицы. По данным организаторов протестов, по всей стране протестуют 450 тыс. человек, в том числе 230 тыс. в Тель-Авиве.