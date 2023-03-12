Эксперты оценили возможные последствия акций протестов в Израиле

В Израиле 11 марта прошли крупнейшие за всю историю страны митинги. На улицы Хайфы, Иерусалима, Ашкелона и других крупных городов вышло более 500 тыс. человек, а в Тель-Авиве собралось порядка 200 тыс. демонстрантов. Массовые акции протеста продолжаются уже третий месяц с начала января 2023 года и периодически перерастают в стычки с полицией. Основной причиной недовольства граждан стало начало рассмотрения избранным в декабре 2022 года правительством Биньямина Нетаньяху законопроекта об изменении судебной системы. В ходе реформы планируется упразднить право Верховного суда Израиля (БАГАЦ) блокировать законы, принимаемые кнессетом.

Ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис:

«Нынешняя ситуация напоминает 2005 год, когда Израиль выводил свои войска из сектора Газа. Практически 18 лет гражданского напряжения такого уровня — именно с эмоциональной точки зрения — я не видел. Действительно, люди выходят каждую субботу во всех крупных и небольших городах страны, в течение недели тоже проходят разные акции протеста разного масштаба, например автомобильные пробеги. Бизнесмены говорят о том, что будут выводить свои капиталы.

К чему это может привести? С одной стороны, кажется, что в стране с такой политической культурой, как у Израиля, правительство по-хорошему должно бы уйти в отставку или пойти на серьезные компромиссы по той реформе, из-за которой начались массовые демонстрации. Но правительство себя ведет, на мой взгляд, довольно странным образом. Оно показывает, что пойти на это не готово. Биньямин Нетаньяху, кажется, спокоен. При этом порой складывается впечатление, что его единственное желание — остаться у власти. Впрочем, уровень напряжения в обществе такой, что в Израиле могут начаться гораздо более жестокие акции неповиновения, которые окажутся на или даже за гранью закона. Ведь сейчас пока никто витрины не бьет, покрышки не кидает».

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов:

«Массовые протестные акции в Израиле — почти небывалое явление в современной истории этой страны. Безусловно, они скажутся на дальнейших действиях руководства государства. Вполне возможно, что Нетаньяху пойдет на какой-то компромисс, на удовлетворение требований протестующих. Вот такой сценарий мне представляется наиболее вероятным. Кроме того, я думаю, что Нетаньяху все-таки останется у власти.

Судебная реформа представляет собой ограничение независимости судей, больший контроль над судебными органами со стороны государства, и в частности со стороны президента и премьер-министра, и это главный момент. Самое важное, конечно, то, что независимость судей все-таки должна быть подтверждена. Но есть множество нюансов и уже конкретных пунктов, по которым могут быть достигнуто соглашение».

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин:

«В ближайшие две-три недели ожидается наибольшая напряженность. В настоящее время протестующих против судебной реформы активно подстрекают оппозиционные политики. Я допускаю, что начнутся погромы, может быть, даже произойдут какие-то локальные столкновения с полицией. Но при этом правительство, судя по всему, не отступит, и эта судебная реформа будет доведена до конца, но в каком-то компромиссном варианте.

В четверг на правительственную стачку оппозиции удастся вывести на улицы 200–300 тыс. человек, но это кардинально не изменит ситуацию. Надо понимать, что израильское общество расколото. Есть активно выражающие свое мнение противники судебной реформы, а есть большая масса людей, которые поддерживают эту реформу. Это в основном консервативно настроенные израильтяне».

Востоковед и политолог Вячеслав Матузов:

«Я не думаю, что протесты и уличные выступления найдут такую большую поддержку среди основной массы населения Израиля. Поэтому вряд ли даже 500 тыс. протестующих можно добиться каких-то определенных политических целей, например убрать одного лидера и привести к власти другого.

Прежнее правительство Израиля под руководством Яира Лапида отличалось от нынешнего по своим параметрам. Оно состояло из партнеров, чьи политические взгляды противоречили интересам друг друга. У Нетаньяху же более консолидированная публика».