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Парламент Израиля одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы. Об этом сообщает телеканал Al Arabia в понедельник, 24 июля.

Депутаты от оппозиции покинули пленарное заседание израильского парламента в знак протеста, в результате чего законопроект был принят 64 голосами против 0.

Первые поправки введены для ограничения возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти. Кроме того, реформа судебной системы также включает возможность правительства и министров контролировать отбор судей.

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На фоне проведения судебной реформы с начала года в Израиле продолжаются акции протеста. Так, 22 июля к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

В тот день президент США Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. По его словам, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.

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