Байден счел неуместной спешку в проведении судебной реформы в Израиле

Президент США Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. Свою позицию он высказал 23 июля в интервью порталу Axios.

«Принимая во внимание весь спектр угроз и вызовов, <...> израильскому руководству нет смысла торопиться с этим, в фокусе должно быть объединение людей и поиск консенсуса», — отметил глава Белого дома.

По его словам, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует сейчас продвигать закон, ограничивающий возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной ветви власти, который уже был ранее принят кнессетом (парламент страны — ​Ред.) в первом чтении.

Как пояснил Байден, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.

Накануне газета The Times of Israel сообщала, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил (ВВС).

Также 22 июля стало известно, что к Иерусалиму пришла толпа митингующих против судебной реформы правительства. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой, в частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.