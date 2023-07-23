Около 10 тыс. резервистов армии Израиля отказываются служить в знак протеста

Около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться утверждение судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом 22 июля сообщила газета The Times of Israel.

Отмечается, что солдаты запаса присоединились к протесту примерно 1 тыс. пилотов израильских военно-воздушных сил (ВВС), которые днем ранее также заявили о намерении отказаться от службы в резерве.

По данным газеты, многие израильтяне в последние месяцы грозили отказаться от добровольной службы в резерве армии в качестве протеста против судебной реформы.

Сегодня по всему Израилю проходят многотысячные акции протеста в преддверии окончательного голосования на пленуме по законопроекту на следующей неделе. Демонстранты заблокировали движение по шоссе Аялон в Тель-Авиве. Полиция арестовала четверых протестующих по подозрению в нарушении общественного порядка. Также в обоих направлениях митингующими была заблокирована улица Ибн Гвироля в Тель-Авиве из-за движения акции протеста к улице Каплан.

Накануне полиция Израиля применила водометы для разгона митингующих против судебной реформы правительства. Протестующие перекрыли шоссе Аялон. Полиция задержала семь человек.

6 июля на улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгли костры и возводили баррикады. Израильские СМИ заявляли о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

В тот же день корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

До этого, 27 мая, десятки тысяч израильтян вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В столице протест собрал порядка 80 тыс. участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.