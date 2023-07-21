Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водометы для разгона митингующих против судебной реформы правительства. Об этом 20 июля сообщило издание The Times of Israel.

Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон. Полиция задержала семь человек. По информации правоохранителей, шесть активистов были арестованы за нарушение общественного порядка, а еще один протестующий был задержан якобы за нападение на сотрудников полиции.

Для разгона митингующих были использованы водометы, также была задействована конная полиция. Некоторые протестующие зажгли огонь на северной части шоссе.

Накануне полиция Израиля применила водометы для разгона митингующих против судебной реформы правительства, были задержаны 45 человек.

Израильская полиция также применила водометы с целью разгона демонстрантов, перекрывших движение по основному шоссе на востоке Тель-Авива в ходе акции протеста против судебной реформы 8 июля.

6 июля на улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгли костры и возводили баррикады. Израильские СМИ заявляли о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

В тот же день корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

27 мая десятки тысяч израильтян вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В столице протест собрал порядка 80 тыс. участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.