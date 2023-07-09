Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве

Израильская полиция применила водометы с целью разгона демонстрантов, перекрывших движение по основному шоссе на востоке Тель-Авива в ходе акции протеста против судебной реформы. Об этом 8 июля сообщила газета The Times of Israel.

Отмечается, что оппозиция в очередной раз провела массовые акции протеста против судебной реформы по всей стране, крупнейшая из них состоялась возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. По оценке организаторов, на улицы города вышли порядка 180 тыс. человек. После основного митинга протестующие перекрыли шоссе Аялон в нескольких местах.

Участники акции в Тель-Авиве скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали флагами Израиля и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы.

Ранее, 6 июля, на улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгут костры и возводят баррикады. Израильские СМИ заявляют о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

В тот же день корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

27 мая десятки тысяч израильтян вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В столице протест собрал порядка 80 тыс. участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.