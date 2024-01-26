Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства

На днях пять государств Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания представили план постконфликтного урегулирования в секторе Газа. Проект был поддержан США , неоднократно заявлявшими о необходимости создания независимого палестинского государства. За это же выступают в ЕС. На тех же позициях стоят Российская Федерация и Китай. Тем не менее, несмотря на почти глобальное единодушие, проект «два народа — два государства» еще далек от реализации. «Известия» рассказывают — почему.

Начиная с 29 ноября 1947 года, когда ООН утвердила план по созданию двух государств в Палестине (резолюция 181 (II)), Генеральная Ассамблея организации приняла 139 резолюций, относившихся к проблеме арабо-израильского и затем — палестино-израильского урегулирования. Подавляющее большинство из них прямо осуждало действия Тель-Авива, тем или иным способом препятствовавшего реализации двугосударственного проекта.

В свою очередь, Совет Безопасности, важнейший орган в структуре ООН, даже в условиях глобального геополитического противостояния двух систем принял 189 резолюций по этому вопросу, и в большей части из них также указывалось на недопустимость тех или иных действий Израиля.

Проект двух государств был положен в основу переговоров на саммитах в Кэмп-Дэвиде в 2000 году и Табе — в 2001-м. Он же является ключевым тезисом «Арабской мирной инициативы», принятой всеми государствами арабского мира.

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С 7 октября за реализацию этой концепции последовательно высказались в Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине и еще раз — в офисе Генерального секретаря ООН.

Причина №1: отсутствие единства в Палестине

21 января на фоне очевидного тупика, в который зашла военная операция в секторе Газа, пять арабских государств предложили план урегулирования конфликта. Первым пунктом в нем является прекращение боевых действий. В конце списка — экономическое содействие в восстановлении сектора Газа и обеспечение безопасности в нем при условии, что Израиль согласится на создание суверенного палестинского государства. В качестве компромиссного лидера взамен 88-летнего главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса авторы проекта предлагают Мохаммеда Мустафу, в прошлом — высокопоставленного чиновника Всемирного банка, а ныне главу Палестинского инвестиционного фонда. Этот выбор обусловлен первым из нескольких факторов, препятствующих сегодня воплощению идеи палестинской государственности, — отсутствием политического единства в руководстве региона.

Основные политические силы в Палестине теряют поддержку среди населения, и эта хроническая проблема значительно осложняет процесс урегулирования, отмечает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

— Отношения ХАМАС и ФАТХ продолжают оставаться холодными и непримиримыми. Террористическая атака 7 октября и операция ЦАХАЛ со всеми ее жертвами единства не принесла. Традиционно, как только активная фаза конфликта спадает, поддержка ХАМАС снижается. Кризис легитимности — значительная проблема для всех политических сил, действующих от лица палестинского народа. ХАМАС и ФАТХ не готовы к конвергенции, в лучшем случае — к диалогу. Те сторонники создания независимой Палестины, кто работает за политическое решение, вынуждены заниматься поиском новых лиц. С одной стороны, это крайне сложная задача, с другой — посильная, учитывая низкие рейтинги у обеих партий. Другое дело, что в нынешних условиях резкого роста насилия со стороны Израиля палестинское общество сейчас крайне враждебно к подобным попыткам, тем более когда они исходят извне, — подчеркивает эксперт.

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Причина №2: настроения в израильском обществе

На следующий день после заявления арабских государств главы МИД стран Европейского союза провели встречи с израильскими и палестинскими дипломатами. На них был заявлен европейский план урегулирования, который также подразумевает практическую реализацию идеи о двух государствах. Однако, как сообщает европейская пресса, мирная инициатива Брюсселя, как и все предыдущие, натолкнулась на категорическое нежелание Западного Иерусалима даже начинать какие-либо дискуссии на этот счет. В итоге, как сообщается, в ЕС начали обсуждать, ни много ни мало, санкции против Израиля. Как заявил Financial Times неназванный европейский чиновник, «навязать Нетаньяху это решение трудно <…>, однако, вероятно, он [на своем посту] не навсегда».

Рейтинг одобрения нынешнего правительства Израиля, низкий и до событий 7 октября, сейчас колеблется в районе 20–25%. Однако решительное неприятие израильтянами самой возможности создания независимой Палестины не является отличительной особенностью правительства Биньямина Нетаньяху. Это часть общей политической культуры, отмечает востоковед Андрей Онтиков.

— Когда на Западе снова и снова начинаются разговоры о необходимости реализации двугосударственного принципа, очень сложно представить, как его собираются реализовывать. Если завтра Нетаньяху заговорит о палестинской государственности, то его будущее будет легко предвидеть. В лучшем случае его политическая карьера закончится на улице, в худшем — в тюрьме, после того как закончится расследование о событиях 7 октября, — подытожил эксперт.

Правительство Биньямина Нетаньяху действительно называют «самым правым в истории Израиля», что особенно явственно демонстрируют отдельные министры. Однако даже кажущаяся неизбежной отставка Нетаньяху никак не приблизит к воплощению проект независимой Палестины, подчеркивает Григорий Лукьянов.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

— Многие в Израиле Нетаньяху действительно ненавидят. Однако его уход проблему присутствия ультраправых и фундаменталистов в руководстве страны не решит. Те, кто голосовал за политиков подобного толка прежде, будут голосовать за них и в дальнейшем. Проблема «правого крена» в политических взглядах подверженного конфессионализму израильского общества никуда не делась, и уход Нетаньяху ничего в этом смысле не изменит, — считает собеседник «Известий».

Причина № 3: позиция Запада

Террористическая атака ХАМАС, последовавшая военная операция и огромное число жертв среди гражданского населения действительно поспособствовали постепенному изменению публичной риторики Вашингтона и Брюсселя. Однако за словами не следует никаких действий.

США и ЕС и до того неоднократно обвинялись в двуличии: принципиальная позиция о выполнении резолюции 181 (II) и других решений ООН сочеталась с плодотворным торговым и политическим сотрудничеством, не в последнюю очередь в военной сфере. Более того, США, несмотря на декларируемое в СМИ «раздражение» жестокостью израильских военных, продолжают снабжать их оружием и блокируют реальные дипломатические усилия. Об этом в ходе выступления на СБ ООН говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», — отметил глава российской дипломатии.

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Он также напомнил, что лидеры ЕС, Франция и Германия, некогда выступавшие гарантами Минских соглашений, по прошествии времени признали, что не собирались их выполнять. «Нельзя допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа», — подчеркнул Лавров.

Как отмечает востоковед Андрей Онтиков, если бы европейцы и американцы действительно намеревались продвигать идею двугосударственного урегулирования, было бы, вероятно, полезно оказывать какое-то давление на израильское руководство. Однако ничего из этого не происходит. По крайней мере пока.

— Этого нет и в помине. Более того, Израилю продолжают поставлять различные вооружения. Очевидно, для продолжения боевых действий. Это выглядит нелепо, — указывает он.

Причина №4: выборы в США

Откровенно неприязненное отношение большей части демократических элит к ультраправым из правительства Нетаньяху и лично к премьер-министру Израиля известно давно. Кроме того, среди чиновников и спонсоров Демократической партии, в том числе еврейских лоббистских структур, сильны антивоенные и условно пропалестинские настроения. Однако, несмотря на это, администрация Байдена продолжает снабжать Израиль оружием и, как известно, увязывает эту помощь с поддержкой Украины.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Octavio Jones

Причина этой двойственности, как и весь вопрос урегулирования, является частью глобального политического контекста, главным событием которого считаются президентские выборы в США. От 24 до 37% американских верующих — протестанты-евангелисты. Прекратить помощь Израилю сейчас означает отдать их голоса Дональду Трампу. Республиканцы в таком случае своего не упустят и представят это решение как очередной внешнеполитический провал действующей администрации.

Идея остается идеей

Тем не менее из всего вышеперечисленного ключевой проблемой является не ситуация в палестинском движении и не отсутствие действенного внешнего давления, а позиция израильского политического класса, не готового идти ни на какие уступки. С точки зрения риторики, Израиль никогда не будет удовлетворен механизмами безопасности, которые им могут предложить США или арабские страны, подчеркивает Григорий Лукьянов.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

— Такая позиция делает невозможным решение конфликта по принципу двух государств. Израиль продолжает настаивать на идее «двух народов в одном государстве». Тот факт, что палестинский народ при этом не получит равных с евреями прав и будет дискриминирован, считается приемлемым обстоятельством. Более того, представителей израильского политического класса совершенно не беспокоит, насколько это будет противоречить тем моральным и правовым принципам, которые призывает исповедовать Запад. В это смысле Израиль остается ближневосточным государством в самом традиционном прочтении. Это государство победившей конкретной общины. Остальные занимают второстепенные позиции, — подытожил собеседник «Известий».