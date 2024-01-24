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Ближайший Восток: Россия усиливает связи с арабским миром

Как укрепление контактов Москвы со странами Персидского залива помогает ей в противостоянии с США
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия активно налаживает отношения с ближневосточными странами в контексте участия в урегулировании палестино-израильского конфликта. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, цель Москвы здесь — найти партнерскую поддержку в противостоянии с Западом, в том числе и на Украине. Поиск путей снижения напряженности не только между еврейским государством и ХАМАС, но и в целом в регионе стал одной из ключевых тем, которые активно обсуждают на спецзаседании Совбеза ООН. За два дня глава российского МИДа, возглавляющий нашу делегацию, провел встречи с представителями нескольких стран, имеющих интересы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. О чем говорили в так называемой Russian Room и каковы сейчас позиции США в регионе — в репортаже «Известий».

Противостояние России и США в странах Персидского залива

Ближний Восток становится новой ареной геополитического противостояния России и США. И каждая из сторон пытается заполучить страны этого региона в качестве союзников. В этой ситуации важным контекстом в выстраивании отношений становится нахождение общих с государствами ближневосточного региона точек в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

В программе российской делегации, которая на этой неделе работает в ООН, тема урегулирования палестино-израильского конфликта стала одной из центральных. За два дня глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий делегацию, провел ряд встреч с представителями ОАЭ, Турции, Ирана, Ливана, Алжира, Иордании и Палестинской автономии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева направо) во время встречи в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в штаб-квартире ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Как рассказали «Известиям» в российской делегации, комнату, где проходят переговоры российского министра, даже называют Russian Room (англ. — русская/российская комната).

— Сейчас сложно говорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что Россия сыграет важную роль в [урегулировании] конфликта. Я знаю, что, если есть возможность для мира, Россия в любом случае будет действовать в пользу налаживания мира, — заявил российским журналистам исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Москва последовательно отстаивает позицию о необходимости создания палестинского государства для разрешения конфликта с Израилем, о чем в очередной раз, выступая на специальном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Сергей Лавров.

— С целью облегчить страдания жителей Газы Россия, как и ряд других стран, направила в сектор сотни тонн продовольствия, медицинских изделий и лекарств. Поддерживаем действующих «на местах» сотрудников ооновских гуманитарных агентств, которые, к большому прискорбию, также становятся жертвами войны, включая полторы сотни погибших, — сказал глава МИД РФ.

При этом Сергей Лавров призвал членов Совбеза ООН не поддаваться увещеваниям, что у Вашингтона на Ближнем Востоке «всё под контролем», и они «решают вопросы на земле».

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев, — подчеркнул Лавров.

Конкуренция России и США растет

Борьба за продвижение собственных, весьма отличающихся друг от друга подходов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке лишь подчеркивает усиление геополитической конкуренции между Россией и США в регионе, отмечает профессор бизнес-исследований и международной политической экономии из США Александр Азадган.

Россия пытается поставить в неловкое положение администрацию президента США Джо Байдена и сблизиться с арабскими странами Персидского залива, чтобы установить с ними гораздо более тесные экономические связи, обойти разрушительное воздействие западных санкций и сделать их неэффективными, — говорит эксперт «Известиям».

Азадган видит в этом некоторые попытки дестабилизировать интересы США на Ближнем Востоке, в то время как Вашингтон предпринимает аналогичные шаги в отношении Москвы на украинском направлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики (справа) во время встречи в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики во время встречи в штаб-квартире ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В условиях обострения отношений с Западом Россия ищет возможности максимально расширить поддержку со стороны ближневосточных государств, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко. По его мнению, дипломатическая активность в вопросе поиска путей разрешения палестино-израильского узла позволяет Москве зафиксировать свое присутствие в регионе.

— На Ближнем Востоке российская дипломатия хочет добиться укрепления контактов с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, которые напрямую называются нашими наиболее последовательными партнерами, — добавил эксперт.

Политика США на Ближнем Востоке

Здесь следует отметить, что российская активность на ближневосточном направлении действительно возрастает. Буквально на днях президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали разрешение начать заливку бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа». Атомную электростанцию строят на побережье Средиземного моря при поддержке «Росатома».

К слову, в начале декабря 2023 года российский лидер впервые с допандемийных времен совершил рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где встретился с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. В числе прочего стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и экономическое сотрудничество. Так, обращаясь к Аль Нахайяну, он завил, что отношения России и ОАЭ «вышли на беспрецедентно высокий уровень». Также в конце прошлого года в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

. Президент РФ Владимир Путин во время участия в режиме видеоконференции в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Президент РФ Владимир Путин во время участия в режиме видеоконференции в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кроме того, активно готовится встреча на высшем уровне между Россией и Турцией. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным СМИ, визит Владимира Путина в республику может состояться уже 12 февраля.

В то же время важным фактором для понимания развития ситуации на Ближнем Востоке становится смена элит: к власти приходят молодые принцы, которые стремятся настроить экономику и систему международных контактов под себя, указывает Сергей Демиденко из РАНХиГС.

— И в этой конфигурации США повели себя не вполне корректно, особенно в отношении Саудовской Аравии, потому что Байден напрямую обвиняет Муххамеда бен Салмана в нарушении прав человека, убийстве журналиста Джамаля Хашогги и так далее. И эту ситуацию мы используем, чтобы расширить пул международных союзников, — отметил эксперт.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP

О напряженности в отношениях между американской администрацией и, в частности, Саудовской Аравией в СМИ всерьез заговорили осенью 2022 года на фоне решения ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Американские журналисты сообщали, что это стало нарушением секретных договоренностей между странами о планируемом увеличении добычи. В Белом доме даже не исключали возможность принять меры по пересмотру отношений с саудитами.

Впрочем, пока США всё еще сохраняют серьезные позиции в регионе, отмечают аналитики. Однако военная поддержка Израиля на фоне войны в секторе Газа очевидно не способствует налаживанию связей с арабскими партнерами. Так, в октябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что саудовский принц Мухаммед бен Салман в частных беседах критикует Джо Байдена, насмехается над ним и даже сомневается в его умственных способностях.

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