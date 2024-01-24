Ближайший Восток: Россия усиливает связи с арабским миром

Россия активно налаживает отношения с ближневосточными странами в контексте участия в урегулировании палестино-израильского конфликта . Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, цель Москвы здесь — найти партнерскую поддержку в противостоянии с Западом, в том числе и на Украине. Поиск путей снижения напряженности не только между еврейским государством и ХАМАС, но и в целом в регионе стал одной из ключевых тем, которые активно обсуждают на спецзаседании Совбеза ООН. За два дня глава российского МИДа, возглавляющий нашу делегацию, провел встречи с представителями нескольких стран, имеющих интересы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. О чем говорили в так называемой Russian Room и каковы сейчас позиции США в регионе — в репортаже «Известий».

Противостояние России и США в странах Персидского залива

Ближний Восток становится новой ареной геополитического противостояния России и США. И каждая из сторон пытается заполучить страны этого региона в качестве союзников . В этой ситуации важным контекстом в выстраивании отношений становится нахождение общих с государствами ближневосточного региона точек в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

В программе российской делегации, которая на этой неделе работает в ООН, тема урегулирования палестино-израильского конфликта стала одной из центральных. За два дня глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий делегацию, провел ряд встреч с представителями ОАЭ, Турции, Ирана, Ливана, Алжира, Иордании и Палестинской автономии .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в штаб-квартире ООН Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Как рассказали «Известиям» в российской делегации, комнату, где проходят переговоры российского министра, даже называют Russian Room (англ. — русская/российская комната).

— Сейчас сложно говорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что Россия сыграет важную роль в [урегулировании] конфликта. Я знаю, что, если есть возможность для мира, Россия в любом случае будет действовать в пользу налаживания мира, — заявил российским журналистам исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Москва последовательно отстаивает позицию о необходимости создания палестинского государства для разрешения конфликта с Израилем, о чем в очередной раз, выступая на специальном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Сергей Лавров.

— С целью облегчить страдания жителей Газы Россия, как и ряд других стран, направила в сектор сотни тонн продовольствия, медицинских изделий и лекарств. Поддерживаем действующих «на местах» сотрудников ооновских гуманитарных агентств , которые, к большому прискорбию, также становятся жертвами войны, включая полторы сотни погибших, — сказал глава МИД РФ.

При этом Сергей Лавров призвал членов Совбеза ООН не поддаваться увещеваниям, что у Вашингтона на Ближнем Востоке «всё под контролем», и они «решают вопросы на земле».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе . Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев, — подчеркнул Лавров.

Конкуренция России и США растет

Борьба за продвижение собственных, весьма отличающихся друг от друга подходов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке лишь подчеркивает усиление геополитической конкуренции между Россией и США в регионе, отмечает профессор бизнес-исследований и международной политической экономии из США Александр Азадган.

— Россия пытается поставить в неловкое положение администрацию президента США Джо Байдена и сблизиться с арабскими странами Персидского залива, чтобы установить с ними гораздо более тесные экономические связи , обойти разрушительное воздействие западных санкций и сделать их неэффективными, — говорит эксперт «Известиям».

Азадган видит в этом некоторые попытки дестабилизировать интересы США на Ближнем Востоке, в то время как Вашингтон предпринимает аналогичные шаги в отношении Москвы на украинском направлении .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики во время встречи в штаб-квартире ООН Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В условиях обострения отношений с Западом Россия ищет возможности максимально расширить поддержку со стороны ближневосточных государств, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко. По его мнению, дипломатическая активность в вопросе поиска путей разрешения палестино-израильского узла позволяет Москве зафиксировать свое присутствие в регионе .

— На Ближнем Востоке российская дипломатия хочет добиться укрепления контактов с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, которые напрямую называются нашими наиболее последовательными партнерами, — добавил эксперт.

Политика США на Ближнем Востоке

Здесь следует отметить, что российская активность на ближневосточном направлении действительно возрастает. Буквально на днях президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали разрешение начать заливку бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа» . Атомную электростанцию строят на побережье Средиземного моря при поддержке «Росатома».

К слову, в начале декабря 2023 года российский лидер впервые с допандемийных времен совершил рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию , где встретился с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. В числе прочего стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и экономическое сотрудничество. Так, обращаясь к Аль Нахайяну, он завил, что отношения России и ОАЭ «вышли на беспрецедентно высокий уровень». Также в конце прошлого года в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси .

Президент РФ Владимир Путин во время участия в режиме видеоконференции в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кроме того, активно готовится встреча на высшем уровне между Россией и Турцией . Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным СМИ, визит Владимира Путина в республику может состояться уже 12 февраля.

В то же время важным фактором для понимания развития ситуации на Ближнем Востоке становится смена элит: к власти приходят молодые принцы, которые стремятся настроить экономику и систему международных контактов под себя, указывает Сергей Демиденко из РАНХиГС.

— И в этой конфигурации США повели себя не вполне корректно, особенно в отношении Саудовской Аравии, потому что Байден напрямую обвиняет Муххамеда бен Салмана в нарушении прав человека, убийстве журналиста Джамаля Хашогги и так далее . И эту ситуацию мы используем, чтобы расширить пул международных союзников, — отметил эксперт.

Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP

О напряженности в отношениях между американской администрацией и, в частности, Саудовской Аравией в СМИ всерьез заговорили осенью 2022 года на фоне решения ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки . Американские журналисты сообщали, что это стало нарушением секретных договоренностей между странами о планируемом увеличении добычи. В Белом доме даже не исключали возможность принять меры по пересмотру отношений с саудитами.