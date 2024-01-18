«В сфере безопасности крайне негативная динамика»

Мирные переговоры по Украине будут возможны, когда западные страны осознают, что продолжение вооруженного конфликта лишь ухудшает ее позиции как государства, и увидят, что ВСУ потерпели полное поражение. Такие прогнозы дали опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, прозвучавшее на пресс-конференции, прошедшей 18 января. Шеф российской дипломатии не видит готовности западных стран и Киева вести переговоры с Россией, скорее они заинтересованы в эскалации конфликта. Как российский министр представляет перспективы палестино-израильского кризиса, есть ли шансы на возобновление стратегического диалога с Западом и какие приоритеты ставит РФ на 2024 год — в материале «Известий».

О задачах России на 2024 год

На встрече с журналистами, длившейся более двух с половиной часов, глава МИД РФ Сергей Лавров успел как отметить основные события, связанные с российской дипломатией, в 2023 году, так и коротко обозначить планы на новый 2024-й. Например, он сообщил, что уже на следующей неделе направится в Нью-Йорк для участия в специальном заседании Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию и коллективному разрешению международных конфликтов. Кроме того, Лавров в конце февраля планирует поездку в Бразилию, где состоится министерская встреча G20.

В целом, говоря о целях и задачах российской внешней политики, глава МИД отметил, что РФ «продолжит продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, — заявил Лавров.

На этом фоне, пожалуй, центральным международным событием станет саммит глав БРИКС, который запланирован на октябрь в Казани. Шеф российской дипломатии напомнил, что РФ с начала года председательствует в объединении. С января ее новыми членами стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

— БРИКС символизирует собой богатство многополярного мира, — подчеркнул министр. — Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы «новички» органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС как таковых, но и на международной арене в интересах мирового большинства.

О партнерах России

Отношения России и Китая в настоящий момент прочнее и надежнее, чем классическое понимание термина «военный союз», появившееся в эпоху холодной войны, заявил Лавров, анонсируя широкую двустороннюю повестку наших стран на 2024 год. «Российско-китайские отношения, как неоднократно подчеркивали наши лидеры, переживают наилучший период за всю свою историю», — добавил министр.

Глава МИД РФ признал, что присутствуют моменты, которые требуют обсуждения, поскольку каждая сторона стремится получить наиболее благоприятный режим в вопросах экономического взаимодействия. «Но всегда, во всех случаях, интересы России и Китая по итогам переговоров сводятся к общему знаменателю», — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Обратил внимание министр и на личное общение Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также на конкретные результаты сотрудничества: доля использования нацвалют во взаимных расчетах достигла 90%, работают пять межправительственных комиссий РФ и КНР, такие показатели — только у двусторонних отношений Москвы и Пекина.

Среди других стран, которые РФ считает своим «близким окружением», Сергей Лавров назвал Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Кроме того, он сказал о заинтересованности России в развитии отношений с государствами и группами стран в других регионах мира — с Лигой арабских государств, АСЕАН, Африканским союзом, Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другими.

Говорил Лавров об укреплении отношений и с другими союзниками России: прежде всего с Белоруссией в рамках Союзного государства. РФ и другие страны ОДКБ активно выполняли задачи обеспечения стабильности и безопасности во всех ее измерениях, добавил Лавров. Также, он отметил роль Евразийского экономического союза в деле углубления экономических связей.

О перспективах конфликта на Украине

Большое внимание на пресс-конференции было уделено ситуации на Украине и отношениям России и Запада. Причиной их обострения и украинского конфликта стал взятый Вашингтоном «курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство». Своей политикой по расширению альянса США хотели превратить Киев «в инструмент по уничтожению <…> истории, совместной памяти, и разрушить любые связи между русским и украинским народами».

— [Россия] не стала мириться с использованием киевского режима в качестве инструмента создания прямых угроз своей безопасности, — заявил Лавров, добавив, что Москва также не могла смириться с «фронтальным наступлением» на все русское на Украине.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По оценке главы МИД России, Запад все еще не готов вести серьезные переговоры. Впрочем, по его мнению, кураторы хотели бы добиться большей гибкости от Киева, в связи с чем еще летом прошлого года они призывали Владимира Зеленского провести выборы президента в стране.

— Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован с конечной целью нанесения стратегического поражения России, — это все иллюзии, и что ситуация кардинально изменилась, — сказал Лавров. — Они поняли свою ошибку, ее признать трудно. И это выражается в том, что они сейчас ищут какие-то внешние сигналы, позволяющие вроде бы и Украину поддерживать, а с другой стороны, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он все-таки стал более покладист и стал слушаться своих западных начальников, — отметил Лавров.

В российском экспертном сообществе сомневаются, что в 2024 году могут начаться мирные переговоры по Украине. Одной из причин остается сохранение требования Киева возвращения границ страны на момент 1991 года.

— Переговоры невозможны, пока украинское руководство не пересмотрит свои позиции или не произойдет его смена. Запад может подтолкнуть Украину к мирным переговорам, когда сочтет, что ее армия потерпела полное поражение на поле боя и дальнейший ход действий будет только осложнять положение Украины как государства, — заявил «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

О пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Касаясь вопроса конфликта на Ближнем Востоке, Сергей Лавров подчеркнул неизменную позицию РФ: обеспечить устойчивую и долгосрочную безопасность всего региона, включая Израиль, возможно только при условии создания палестинского государства, как того требуют резолюции Совбеза ООН. Без решения ключевого вопроса невозможно предотвратить рецидивы военных обострений. Москва, заявил Лавров, готова сыграть активную роль в урегулировании конфликта.

Понимают это и на Западе, считает дипломат: «То, что сейчас и Байден, и Блинкен, и европейцы заговорили о необходимости начать движение к созданию палестинского государства, они понимают, что без этого очень трудно успокоить ситуацию. Но начать движение — это уже маловато. Надо собираться и создавать, надо усадить палестинцев и израильтян за стол переговоров».

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Вместе с тем глава МИД РФ отметил, что Москва «очень заинтересована» в том, чтобы были соблюдены все необходимые условия обеспечения системы безопасности Израиля.

— Это наш давний партнер, наша страна была первой, кто признал независимость Израиля, — напомнил министр. — Там сейчас около 2 млн граждан, которые одновременно являются гражданами России, выходцами из России. Нам это, конечно, небезразлично. Мы готовы сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования, которое будет гарантировать безопасность Израиля.

Пока сложно говорить о скором разрешении палестино-израильского конфликта, считает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

— Конфликт на Ближнем Востоке продолжается долгое время, бывают периоды большего и меньшего обострения. В нынешней ситуации ожидать быстрого урегулирования сложно, для него требуется согласие всех сторон и какой-то разумный компромисс. Однако есть надежда на то, что не произойдет очередной эскалации, потому что в большом конфликте никто не заинтересован, — заявил он «Известиям».

О попытках возобновить стратегический диалог с Западом

В декабре 2023 года Россия и США обменялись письменными предложениями по стратегической стабильности. Москва в своих документах продолжила отстаивать принципы организации системы безопасности на европейском континенте, выдвинутые еще в конце 2021 года. Тогда, как известно, США ответили отказом от приглашения к диалогу со стороны РФ.

Сейчас возобновления диалога по стратегической стабильности также не состоялось. «Мы считаем [переданные Москве] американские идеи неприемлемыми. <…> [США] не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности — неядерный компонент военного противоборства, неядерные силы вывести за скобки, тем самым закрепив имеющиеся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество», — заявил Лавров.

Подход Вашингтона не подразумевает обсуждения дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями, а потому Москва не видит для себя оснований «для какого-либо разговора с Соединенными Штатами о стратегической стабильности».

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Более того, США и НАТО не демонстрируют ни малейшей заинтересованности в урегулировании украинского конфликта, вокруг которого выстраивается современная модель действий Запада по отношению к России. Также не видят в России и стремления устранить фундаментальные противоречия, которые привели к нынешнему положению дел.

Не способствует урегулированию отношений и тот факт, что «американцы с англичанами заказывают музыку для Европы», а потому не позволяют Евросоюзу приобрести стратегическую автономию.

Глава МИД РФ вынужденно констатировал: «на сегодня в этой сфере (стратегической стабильности и безопасности. — «Известия») крайне негативная динамика, эта тенденция усугубляется». Страны Запада при этом активно сопротивляются переходу к многополярному миру. Тем не менее РФ, подчеркнул Лавров, не допустила ущемления своих интересов великой державы.

Однако эта ситуация может измениться в 2024-м, поскольку в нынешнем году во многих странах проходят выборы и вероятна смена элит, считает Сергей Орджоникидзе. «Но только при условии, что западные лидеры откажутся от идеи нанести стратегическое поражение России, до этого я не вижу никаких возможностей для возвращения к стратегическому диалогу», — сказал дипломат «Известиям».

Об армяно-азербайджанском урегулировании

Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном, однако в РФ фиксируют, что «многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе <…> избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС». Дискуссии о возможном разрыве Еревана с ОДКБ появились после спецоперации Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, по итогам которой Карабахский экономический регион вернулся в юрисдикцию Баку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом сам процесс нормализации отношений Азербайджана и Еревана стопорится из-за позиции армянского руководства, подчеркнул глава МИД РФ. Причину тому в России видят в советах стран Запада.

— <…> Мы видели, как Евросоюз, Франция, Германия, США сразу, как только поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы, — сказал Лавров.

В частности, он отметил, что миссия Евросоюза в Армении пыталась «разнюхивать что, где, как происходит» в плане действий России в регионе и задачах, которые ставит перед собой наша страна.

При этом российский дипломат подтвердил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории РФ, однако позиция Еревана по этому вопросу до сих пор остается неясной. Не способствуют этому и шаги других стран: «У меня есть все основания говорить, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые были заключены при посредничестве России между Ереваном и Баку».