Визитная карта: о чем Лавров говорил с главами МИД европейских стран

Глава МИД России Сергей Лавров 30 ноября принял участие в заседании Совета МИД стран ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), впервые появившись в европейской стране после начала СВО в феврале 2022 года. До этого Лавров посещал лишь Белоруссию и Турцию. Министр провел двусторонние встречи с коллегами из ЕС, в частности, с министрами иностранных дел Венгрии, Австрии и Мальты. Последнюю избрали новым председателем ОБСЕ — и это главный итог заседания СМИД.

Родина Македонского

Северная Македония, в которой с 30 ноября по 1 декабря проходит заседание СМИД ОБСЕ, на несколько дней приковала внимание международного сообщества. Сотни делегатов более чем из 50 стран прибыли в эту небольшую страну.

На первый взгляд ничем не примечательная бывшая югославская республика знаменита прежде всего своей историей и культурой.

— Наша страна — родина Александра Македонского, и мы гордимся этим, — рассказал «Известиям» один из местных. — У нас в стране очень много красивых достопримечательностей.

Долгое время Северная Македония спорила о своем культурном и историческом наследии с соседней Грецией, где также есть провинция, которая называется Македония. Частично разногласия улаживаются.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

В феврале 2019 года соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония официально вступило в силу.

Что заявил Сергей Лавров

Долгое время не было ясно, сможет ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыть в столицу балканской страны. В середине месяца глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отметил: «Нашим соседям, как и нам самим, предстоит решить вопрос об открытии воздушного пространства». При этом в Европе раздавались голоса в пользу того, чтобы отказать Лаврову в прибытии в Скопье. Ведь в прошлом году Польша, которая была председателем в ОБСЕ, не стала приглашать РФ.

Ситуация начала проясняться лишь к концу ноября, когда выяснилось, что Болгария дала согласие на открытия своего неба для пролета самолета Лаврова. Впрочем, в последний момент РФ пришлось изменить курс полета. Выяснилось, что разрешение Софии не распространялось на официального представителя МИД России Марию Захарову. Однако российская делегация заранее договорилась с Афинами, и самолет пролетел через Грецию. В Кремле решение болгарских властей назвали необъяснимым и глупым.

Тем не менее российская делегация успешно приземлилась в Скопье вечером 29 ноября. Несмотря на приезд Лаврова, оппоненты России пользовались любыми возможностями, чтобы лишний раз подчеркнуть «изоляцию» РФ. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен покинул столицу Северной Македонии до прибытия российского дипломата. А в день заседания Совета министров иностранных дел организаторы отказались от традиционного «семейного фото». Видимо, чтобы не оказаться на одном снимке с российскими министром. Тем не менее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски назвал участие российской делегации в заседании СМИД дипломатической победой организации.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

В своем выступлении Сергей Лавров указал на проблемы ОБСЕ, с которыми она столкнулась в последние годы. По его словам, организация оказалась на краю пропасти, поскольку она теряет свою самостоятельность.

— Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными, — уверен Лавров. — ОБСЕ, по сути, превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация — давайте признаем это прямо — находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?

Другой острой проблемой, на которую обратил внимание министр, стал рост национализма на Украине и в странах Прибалтики. Он подчеркнул, что в ОБСЕ этот вопрос замалчивается.

— Уже который год не можем согласовать повестку дня обзорного совещания по человеческому измерению, в том числе из-за того, что некоторые делегации упорно препятствуют включению в нее проблемы неонацизма, — сказал российский дипломат. — Это при том, что в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацисткой идеологии и практики, других форм расовой и религиозной нетерпимости, восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно.

Лавров заметил, что правящий на Украине режим перещеголял Эстонию, Латвию и Литву в усилиях по «законодательному искоренению всего русского».

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

— Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ и ее профильные институты молчат, — указал министр.

С кем встретился глава МИД РФ

В преддверии встречи в Скопье некоторые станы попытались бойкотировать заседание с участием министра иностранных дел РФ. Так, свой приезд в Северную Македонию отменили главы МИД Украины, стран Прибалтики и Польши. В ОБСЕ на этот демарш отреагировали спокойно: это их суверенное решение.

Несмотря на это, у российского министра выдался весьма плотный график встреч. Так, Сергей Лавров провел переговоры с министрами иностранных дел Армении и Казахстана.

— У нас частые контакты. Мы часто встречаемся и разговариваем, делимся мнениями. Это помогает в работе, — заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, сказав, что планирует посетить Москву для участия 5 декабря во встрече «Каспийской пятерки».

Побеседовал Лавров и с коллегами из Евросоюза. Например, с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

— Здравствуйте! Можно? — обратился он к Лаврову на русском языке, после чего начались переговоры.

Позже в интервью «Известиям» министр рассказал, что стороны обсуждали прежде всего энергетическое сотрудничество.

Фото: РИА Новости/МИД РФ

— Россия — важный поставщик газа, нефти, ядерного топлива. Сергей заверил меня, что Россия придерживается своих обязательств, и мы можем рассчитывать на российские поставки в будущем, — рассказал он. — Я всегда пользуюсь возможностью поговорить с ним. У нас очень уважительные отношения. Он дольше всех в ЕС и Европе в целом занимает должность министра иностранных дел. Мы общаемся более девяти лет.

Лавров пообщался и с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом. Как сообщили в СМИ, министры обсудили вопросы, связанные с деятельностью ОБСЕ.

Центральным событием заседания глав МИД стран ОБСЕ оказалось избрание нового председателя на 2024 год. Им стала Мальта. Ранее на пост председателя претендовала Эстония, но ее кандидатуру не одобряли Россия и Белоруссия. Мальта — компромиссная фигура: она страна ЕС, но не член НАТО. Правда, эксперты полагают, что этот выбор не решит проблемы, с которыми столкнулась организация.

— Я не думаю, чтобы что-то очень сильно поменялось от статуса председателя, поскольку очевиден очень жесткий разрыв между странами Запада и России, который вряд ли каким-то образом будет купирован в ближайшем будущем. С этой точки зрения работа ОБСЕ вряд ли будет эффективной, — сказал «Известиям» профессор НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

Заключительной встречей Лаврова стали переговоры с главами МИД Северной Македонии и Мальты — Буяром Османи и Яном Боргом.