Реэкспортный потенциал: в ЕС остались недовольны Казахстаном

В Казахстан с визитом прибыл спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Он снова осудил Астану за помощь России в обходе ограничений, хотя и признал, что ситуацию по ряду товарных позиций на Западе считают неплохой. Следом чиновник направится в Узбекистан — именно в эти две страны зачастили представители Запада, которые, как считают эксперты, хотят «оторвать» их от Москвы. Однако присоединяться к антироссийским санкциям государствам Центральной Азии просто невыгодно, говорят специалисты. О целях визита и о способностях ЕС побудить Казахстан и Узбекистан изменить подход к РФ — в материале «Известий».

Зачем О’Салливан направился в Центральную Азию

Поездка спецпосланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана в регион Центральной Азии началась с визита в Казахстан. Там еврочиновник заявил: несмотря на то, что на Западе фиксируют снижение реэкспорта части товаров в Россию, по другим категориям он даже вырос.

— Мы благодарны казахстанским коллегам, казахстанским властям за предпринятые ими меры, в результате которых мы наблюдаем значительное снижение уровня реэкспорта определенных товаров, определенных изделий в Россию. Но, с другой стороны, мы также наблюдаем увеличение реэкспорта определенных других товаров. <…> Дело тут не в объеме, дело тут в ценности и в летальном эффекте данных товаров <...>, потому что, как мы знаем, эти товары используются для усиления потенциала вооружения Российской Федерации. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить реэкспорт этих изделий, — заявил О’Салливан.

На Западе целью визита изначально называли продолжение попыток пресечь возможность обхода Россией наложенных на нее санкций через страны, на входящие в ЕС. Примечательно, что, по сообщению Politico, европейского чиновника будут сопровождать официальные представители США и Великобритании.

Это уже третий визит еврочиновника по санкциям в регион Центральной Азии и второй в нынешнем году. Причем его поездка в Казахстан в апреле 2023-го имела вполне четкую цель — определить природу «необычных товаропотоков из ряда стран» в Россию и обсудить, «как мы могли бы [эту проблему] решить».

— Мы видим, что экспорт, который мы ранее отправляли в Россию, идет в страны, в которые у нас не было существенного экспорта продукции, но при этом у них же значительно увеличился экспорт той же продукции в Россию, — говорил О’Салливан тогда.

Весной в повестке активно обсуждались риски введения вторичных санкций против третьих стран (то есть таких, которые не присоединились на официальном уровне к антироссийским санкциям), в том числе под угрозой, писали мировые СМИ, мог оказаться Казахстан. В Астане спецпредставитель ЕС всё же признал «особый характер отношений между Казахстаном и РФ», а также пообещал, что союз не планирует вводить санкции ни против казахского государства, ни против других стран региона.

В этой связи примечательно, что в этот раз О’Салливан — и, вероятно, ЕС — сменил тональность и признает, что сделать так, чтобы Москва не имела возможности обходить ограничения, весьма затруднительно. «Вероятно, нам никогда, если быть честными, не удастся полностью прекратить обход ограничений, но, если мы сделаем это сложным, медленным и дорогим средством [для России], это уже будет достижением», — заметил европейский чиновник.

Запад проявляет интерес к региону

В последнее время представители западных стран зачастили в Центральную Азию. Только в ноябре 2023 года Астану и Ташкент друг за другом посетили президенты Франции Эммануэль Макрон и Италии Серджио Маттарелла. В заявленных темах для переговоров значились, в основном, экономические аспекты. Тот же Макрон сейчас пытается заместить выпавшие после военного переворота в Нигере объемы поставок урана.

Однако эксперты не отрицали и того, что американские и европейские политики едут в Центральную Азию в том числе в попытках снизить взаимосвязанность экономик стран региона и России. Кроме того, в СМИ появилась информация о планах Парижа поставлять в Казахстан и Узбекистан истребители Rafale. Поэтому, несмотря на то что в публичную повестку преимущественно включаются экономические вопросы, попытки снизить влияние России в регионе также остаются одной из ключевых целей европейской дипломатии.

В Казахстане также видят причины усиленного внимания стран Запада к Центральной Азии как в геополитических, так и в сугубо экономических аспектах.

— Эмиссары со всех влиятельных центров принятия политических решений зачастили в наш регион. И причин этому две. Во-первых, идет перекройка «шахматной доски», о которой говорил [американский политолог и государственный деятель] Збигнев Бжезинский. Это перераспределение сфер влияния, пересмотр мировой архитектуры, связанный с последними событиями в мире. Во-вторых, роль Центральной Азии и Казахстана усилилась после возникновения проблем с логистикой, которые сейчас стали актуальны в мире, в том числе и для США, Европы и Китая, — говорит «Известиям» казахстанский политик и общественный деятель Амиржан Косанов.

При этом он признает: существуют «различные теории заговора», мол, приезд любого чиновника из Штатов или ЕС обязательно носит антироссийский характер. Но Косанов убежден, что Казахстан всегда будет оставаться дружественным России соседом и стратегическим партнером.

— У казахов есть пословица: лучше сосед, который рядом, чем дальний родственник. Я думаю, что в отношения между Казахстаном и Россией никто не может внести раскол. Казахстан ведет многовекторную политику и находит свое место в общей мировой турбулентной ситуации, — сказал Косанов.

Отношения России и Казахстана

Астана, действительно, многократно подтвердила свою позицию многовекторности и нейтралитета и в рамках такой политики соблюдает западные рестрикции. Казахстан ужесточил таможенный контроль и досмотр грузов на границе с Россией, а также расширил перечень товаров, которые необходимо особо контролировать. К слову, официально нарушений санкционного режима со стороны республики не обнаружено.

Несмотря на это, в Казахстане всегда подчеркивают союзнические отношения с Москвой, и в России с пониманием относятся к проводимой Астаной политике.

— Дружба между народами Казахстана и России <…> уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор [о добрососедстве и союзничестве в XXI веке] очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами — это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее, — сказал в интервью «Известиям» в начале ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира путина в Астану 8 ноября.

Во время поездки в Казахстан российский президент отметил рост экономических связей между нашими странами. «За январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — отметил тогда Владимир Путин.

Сам Токаев тогда же добавил, что «в жизнь успешно претворены 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд». Продолжается сотрудничество в энергетическом секторе экономики: в начале 2023-го «Газпром» и Астана подписали дорожную карту по сотрудничеству, в Казахстане работает российский концерн «Татнефть», ПАО «Лукойл» и АО НК «КазМунайГаз» заключили ряд соглашений по освоению участков месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря.

Кроме того, секретарь Комитета по международных делам, обороне и безопасности мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Айдос Сарым приводил данные, что объем прямых инвестиций из РФ в Казахстан превысил $20 млрд, в стране работают свыше 42 тыс. иностранных предприятий, почти половина из которых (19 тыс.) российские.

Приведенные данные доказывают, что экономическое сотрудничество с Россией выгодно Казахстану, считают эксперты.

— Я не ожидаю, чтобы Казахстан, Узбекистан или другие страны Центральной Азии серьезно присоединились к антироссийским санкциям: им это просто невыгодно экономически. США, да и ЕС, не могут компенсировать те потери, которые понесут эти государства в случае, если они станут на резкую антироссийскую позицию в вопросах ограничений, — считает политолог Аджар Куртов.

Эксперт уверен, что попытки «разорвать отношения Центральной Азии с Россией» со стороны конкурирующих с Москвой центров силы «не привели к успеху ни в 90-е, ни в 2000-е, не приведут к успеху и сейчас». Причина заключается в том, что страны региона занимают выжидательную позицию и предпочитают не делать резких шагов в тот момент, когда мир сталкивается сразу с несколькими крупными кризисами.