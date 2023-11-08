Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
В ВТБ спрогнозировали снижение активности телефонных мошенников в России
Сюжет:

В МИДе заявили о мерах защиты связей РФ с Центральной Азией от действий Запада

МИД: Россия учитывает попытки Запада склонить страны Центральной Азии к санкциям
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия принимает меры для сохранения безопасности связей со странами Центральной Азии от недобросовестных действий Запада. Об этом 8 октября заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Апологеты санкций стараются «кнутом и пряником» склонить на свою сторону наших близких партнеров, обещают им какие-то «компенсации ущерба». Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Стерник отметил, что западные санкции не принесли задуманного их авторами результата, поскольку российская экономика адаптируется к ним «на марше» и показывает рост.

По словам дипломата, санкционные меры лишь отравляют атмосферу доверия по всему миру, а также дестабилизируют рынки энергоносителей и продовольствия. По этой причине страдают многие страны, включая государства Евросоюза, подчеркнул Стерник.

В частности, он напомнил о заявлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств — участников СНГ в Бишкеке в октябре, что Казахстан выступает против применения экономических санкций из-за их губительного влияния на глобальную торговлю и благополучие государств.

Блок-сигнал: иностранные банки отказали в платежах половине российских МСП
Почему ситуация с трансграничными расчетами усложнилась в 2023 году

Ранее, 4 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

При этом с февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Уточняется, что нарушение санкций может повлечь за собой уголовное преследование и штрафы, сумма которых не ограничена. Однако в ряде случаев наказанием может стать лишь предупреждение от властей.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023