В МИДе заявили о мерах защиты связей РФ с Центральной Азией от действий Запада

Россия принимает меры для сохранения безопасности связей со странами Центральной Азии от недобросовестных действий Запада. Об этом 8 октября заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Апологеты санкций стараются «кнутом и пряником» склонить на свою сторону наших близких партнеров, обещают им какие-то «компенсации ущерба». Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Стерник отметил, что западные санкции не принесли задуманного их авторами результата, поскольку российская экономика адаптируется к ним «на марше» и показывает рост.

По словам дипломата, санкционные меры лишь отравляют атмосферу доверия по всему миру, а также дестабилизируют рынки энергоносителей и продовольствия. По этой причине страдают многие страны, включая государства Евросоюза, подчеркнул Стерник.

В частности, он напомнил о заявлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств — участников СНГ в Бишкеке в октябре, что Казахстан выступает против применения экономических санкций из-за их губительного влияния на глобальную торговлю и благополучие государств.

Ранее, 4 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

При этом с февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Уточняется, что нарушение санкций может повлечь за собой уголовное преследование и штрафы, сумма которых не ограничена. Однако в ряде случаев наказанием может стать лишь предупреждение от властей.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.