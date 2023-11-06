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Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России

FT: более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
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Фото: Global Look Press/Hesther Ng
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С февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Об этом 6 ноября пишет Financial Times, отмечая, что власти обнародовали данные в ответ на запрос в соответствии с законом о свободе информации.

Газета сообщает, что 127 компаний добровольно рассказали о нарушениях санкций. Как указано, при дальнейшем сотрудничестве со следствием это поможет уменьшить сумму штрафа.

В свою очередь, источник издания, близкий к британскому минфину, уточнил, что правительство не намерено чрезмерно строго наказывать за непреднамеренную ошибку, например, когда бизнес в Великобритании вел дела с непрозрачной структурой владения связанными с Россией компаниями.

Уточняется, что нарушение санкций может повлечь за собой уголовное преследование и штрафы, сумма которых не ограничена. Однако в ряде случаев наказанием может стать лишь предупреждение от властей.

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Еще в конце сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадала в результате проведения спецоперации РФ. По его данным, наиболее серьезный урон нанесен экономике ФРГ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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