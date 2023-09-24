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В Норвегии указали на ухудшение экономик пяти европейских стран на фоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадала в результате проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Исследование с таким результатом опубликовало норвежское онлайн-издание ABC Nyheter в пятницу, 22 сентября.

По результатам исследования обнаружилось, что с самого начала спецоперации Европа начала испытывать на себе ее отголоски. Так, в феврале 2022 года произошел резкий рост цен на энергоносители, а также были зафиксированы потрясения на западных финансовых рынках.

«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже нынешней», — говорится в материале.

По словам норвежского издания, наиболее серьезный урон нанесен экономике Германии. Главными причинами такого положения дел авторы исследования назвали значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

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Ранее, 26 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на неудовлетворительный рост экономики Германии. Он пожаловался, что страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики, в том числе из-за своей зависимости от экспорта.

К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Германии, привели введенные Евросоюзом санкции против РФ. Это было сделано на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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