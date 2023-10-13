Президент Казахстана выступил против экономических санкций в мировой торговле

Казахстан выступает против применения экономических санкций в мировой торговле. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав Содружества Независимых государств (СНГ) в Бишкеке.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — сказал Токаев, чьи слова опубликованы на его сайте.

Он также призвал продолжать активное взаимодействие стран – членов Содружества для преодоления возникающих вызовов и поиска новых сфер продуктивного сотрудничества.

«Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. <…> Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей», — отметил президент Казахстана.

По его словам, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур.

Ранее, 29 сентября, казахстанский лидер заявил, что власти республики намерены развивать всестороннее сотрудничество с РФ. Президент подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией», и отметил, что он не единожды заявлял о контрпродуктивности санкционного противостояния.

При этом за день до этого президент Казахстана после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика продолжает соблюдать введенные в отношении российской стороны санкции. Токаев отметил, что у немецкой стороны не должно быть каких-либо опасений в том, что Астана будет обходить санкционный режим.

Комментируя данное заявление источник «Известий» в МИД РФ отметил, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с другими государствами, рассчитывая при этом на продолжение работы с Казахстаном для того, чтобы избежать негативного воздействия на связи двух стран, включая торгово-экономическую кооперацию, которая приносит выгоду обоим государствам.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.