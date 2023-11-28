С добром ли пожаловал: посланник ЕС едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ

Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан в третий раз за год посетит Центральную Азию. На этот раз его визит в Астану и Ташкент пройдет с 28 по 30 ноября. Цель встречи — «продолжить конструктивный диалог с властями Казахстана и Узбекистана касательно санкций ЕС в отношении РФ». Незадолго до этого в Астану на переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым прилетал российский лидер Владимир Путин, назвавший Казахстан «не просто союзником, а наиболее близким союзником». Почему представитель ЕС столь спешно засобирался в регион, разбирались «Известия».

Снова здравствуйте

«28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами», — сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Казахстане.

В публикации также отметили, что Еврокомиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям для того, чтобы «обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России».

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на пресс-конференции во время своего первого визита в Казахстан в апреле 2023 года Фото: соцсети

Это уже второй визит европейца в Астану с начала года. Прошлая его поездка состоялась в апреле, когда О’Салливан попытался обвинить Казахстан в несоблюдении санкций против Москвы. Внимание Евростата привлек рекордный рост потребления дорогих товаров в сфере высоких технологий в регионе.

Тогда приезд еврочиновника ждали с трепетом, поскольку опасались попасть под вторичные санкции и тем самым лишиться доступа к важнейшим мировым рынкам. Однако тогда Дэвид О’Салливан ограничился предупреждением и обещал разобраться с этим вопросом.

Он заявил на пресс-конференции, что Брюссель не обнаружил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России, и добавил, что в настоящий момент у Евросоюза «нет достаточно подробной детальной информации» для того, чтобы говорить о помощи каких-либо казахстанских компаний в обходе антироссийских санкций.

Резкий ответ из Москвы

В российском МИДе тогда заявили, что западные страны хотят нанести ущерб экономическому сотрудничеству РФ с центральноазиатскими государствами. При этом, как подчеркнули в Москве, Брюссель оказывает «неприкрытое давление» на отдельные страны, чтобы они не помогали Москве обходить санкции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В ход идут любые инструменты — от политического шантажа и запугивания экономоператоров до обещаний выделить многомиллионные инвестиции на инфраструктурные проекты. Расцениваем это как вопиющее неуважение к суверенным государствам, их интересам и перспективам развития, грубое пренебрежение нормами дипломатического общения», — отреагировали на Смоленской площади.

В Министерстве иностранных дел тогда предупредили, что это может подорвать региональную и внутриполитическую стабильность, а также угрожает международной экономической системе. В МИДе также уверены, что «ЕС хочет не только нарушить торгово-экономические отношения РФ с партнерами, но и втянуть их в навязываемое Западом во главе с США мировому сообществу новое блоковое противостояние на основе искусственного противопоставления «демократий» и «автократий».

Многовекторность и нейтралитет

Дэвида О’Салливана назначили на должность спецпосланника Евросоюза по санкциям в январе 2022 года. Этот пост утвердила Еврокомиссия для обеспечения непрерывного обсуждения на высоком уровне с третьими странами ограничительных мер против России для того, чтобы избежать уклонения от них.

Отмечается, что в этой поездке еврочиновника будут сопровождать официальные лица из Британии и США. Как пояснил сам О’Салливан в комментарии изданию Politico, их задача заключается в том, чтобы попытаться «свести к минимуму возможность обхода Россией западных санкций». По его словам, чтобы это было сделать «дороже и сложнее».

Международный автомобильный пункт пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе Фото: ТАСС

Астана не раз отмечала, что придерживается политики многовекторности и нейтралитета, поэтому соблюдает западные ограничения. К тому же не было зафиксировано никаких нарушений со стороны Казахстана.

Вдобавок власти страны решили ужесточить таможенный контроль и досмотр грузов на границе с Россией, а также расширить перечень товаров, которые необходимо особо контролировать.

Однако несмотря на это, партнерство России с центральноазиатскими государствами активно продолжается.

Российско-узбекские связи

В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречался в Казани с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств подписали по итогам переговоров 11 документов. В частности, они договорились об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух государств, учреждении генерального консульства РФ в Самарканде и утвердили программу сотрудничества между МИДами России и Узбекистана на два года вперед.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед началом переговоров в расширенном составе. 6 октября 2023 года Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Помимо этого президенты приняли решение реализовывать проект скоростных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс», а также проекты в ряде других — в сферах транспорта, науки, образования и культуры. Особое внимание лидеры уделили соглашению о начале поставок газа в Казахстан и через него в Узбекистан.

Это соглашение стало прообразом «газового союза», который Москва предложила еще в прошлом году. У Казахстана и Узбекистана есть свои газовые месторождения, однако большая их часть поставляется в КНР. В результате объем добычи не успевает за ростом внутреннего потребления и ростом экономики. Этот дефицит может восполнить российский газ.

На газовом промысле Хаузак в Узбекистане Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В прошлом году товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос на 36%, достигнув $6 млрд. В итоге Москва обогнала Пекин, став первым торговым партнером Ташкента. Объем российских инвестиций в страну достигает порядка $10 млрд. За год в стране было создано 967 предприятий.

РФ импортирует из Узбекистана текстиль, обувь, сельхозпродукцию, а также продукцию химической промышленности, а поставляет — металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, сельхозсырье, продукты, древесину и целлюлозу, продукцию химической промышленности, нефтепродукты, лекарства.

Близкие союзники

В начале ноября в Астану с официальным визитом прилетал президент России Владимир Путин. Встреча стала шестой за 2023 год. По словам казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, секрет успеха двусторонних отношений — конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. «Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они — учитывать наше мнение», — рассказал глава государства.

За последнее время РФ и Казахстан активно наращивают торговые расчеты в национальных валютах. «За январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — пояснил Путин.

В целом товарооборот между странами увеличился более чем на 10% — до $28,2 млрд. К тому же, по словам Токаева, «в жизнь успешно претворены 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд». «В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест», — пояснил президент Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместного заявления и плана сотрудничества на ближайшие три года по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане. 9 ноября 2023 года Фото: РИА Новости/Константин Завражин

Особое внимание уделяется энергетическому сотрудничеству. В середине января этого года «Газпром» и Астана подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой сфере. Летом был подписан договор о транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. В октябре начались поставки.

К тому же стороны активно сотрудничают в нефтяной сфере. В Казахстане работают российские концерны «Лукойл», «Татнефть». В феврале АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл» заключили ряд соглашений по проекту освоения участков месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря.

Транспортировка нефти через территории обоих государств «занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах» двух стран. По территории РФ на внешние рынки экспортируется около 80%, также российская нефть поставляется в Китай через территорию Казахстана. «В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн т российской нефти», — отметил Токаев.

Президент России заявил, что переговоры с казахстанским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма результативными. Он добавил, что Москва считает Астану «не просто союзником, а наиболее близким союзником».

Плановый визит

Секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым отметил, что объем прямых инвестиций из России в Казахстан превысил $20 млрд. По его словам, в стране свыше 42 тыс. иностранных предприятий, почти половина (19 тыс.) составляют российские. При этом они представлены в самых разных отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. Эксперт считает, что двустороннее сотрудничество не только выгодно, но и безопасно.

«За этим стоят интересы миллионов наших граждан, миллиарды налогов, из которых выплачиваются пенсии, зарплаты, финансируются проекты, в целом поднимается экономика Казахстана. Отношения между Казахстаном и Россией в любое время должны быть добрососедскими. Россия — огромная страна с большими возможностями. И задача любого нашего политика — находить необходимые инструменты для выстраивания с нею особых отношений, которые соответствуют нашей истории, самой длинной границе и живым интересам людей», — считает аналитик.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в беседе с «Известиями» подчеркнул, что «плотность визитов со стороны представителей европейских стран в государства Центральной Азии увеличена».

Газопровод Карачаганак – Уральск на территории Казахстана Фото: ТАСС/Анатолий Устиненко

— В политическом плане ситуация понятна, она связана с изменениями, связанными с Россией. К тому же Казахстан является значимым поставщиком углеводородного сырья в Европу. Какие-то связи, контакты необходимы. Если говорить о зоне применения французской мягкой силы, то это связано с вопросами поставок урана, — отметил политолог.

По словам специалиста, визит О’Салливана плановый, он посвящен санкциям, а не тому, соблюдают ли их центральноазиатские страны, ведь они не должны их соблюдать — юрисдикция принимаемых ограничительных мер не распространяется в данном случае на эти государства.

— Вопрос в том — не идет ли речь об обходе этих ограничений со стороны России. В любом случае это вряд ли вызовет прямую реакцию. Разве казахстанский лидер будет обсуждать с О’Салливаном то, что они обсуждали с Путиным и насколько это соответствует политике ЕС? Это еврочиновник, он четко привязан к вопросу санкций и поддержанию их со стороны ЕС. Это чисто бюрократическая фигура и будут решаться чисто бюрократические вопросы, — резюмировал эксперт.