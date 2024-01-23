Совбез совести: в ООН обсудили Украину и теракты в Белгороде и Донецке

США и их союзники продолжат передавать Украине новые вооружения, не обращая внимания на удары ВСУ по гражданскому населению с использованием западного вооружения, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, чтобы сохранить поставки на должном уровне, западным странам придется пойти на милитаризацию экономики. 22 января по запросу России состоялось заседание Совбеза ООН. Встреча прошла на фоне теракта ВСУ против гражданского населения Донецка, в результате которого погибли десятки мирных граждан.

О поставках оружия Украине

22 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло специальное заседание Совбеза по Украине, на котором Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. О планах РФ устроить внеочередное заседание по украинской теме российская миссия в ООН объявила еще в начале января, спустя несколько дней после обстрела жилого сектора Белгорода 30 декабря, в результате которого погибло не менее 25 мирных граждан и в общей сложности пострадало более 100 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда обратил внимание, что удары были совершены с использованием чешских ракет. Впрочем, российские дипломаты не сомневались, что гибель мирного населения не сподвигнет западные страны пересмотреть военную помощь Киеву.

Буквально за день до выступления российского министра ВСУ ударили по рынку в Донецке. Убитыми, по последним данным, числятся 27 гражданских, ранения получили 30 человек. Сергей Лавров отметил, что ответственность за обстрелы во многом на совести западных кураторов Киева.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. 30 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря 2023 года и вчера, 21 января, по рынкам и магазинам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим [президента Украины Владимира] Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов. Мы помним, как англосаксы без всякой военной нужды бомбили Дрезден в феврале 1945 года, — заявил Лавров в ходе заседания.

Российский министр обратил внимание, что украинский конфликт давно превратился фактически в бизнес для украинских и западных контрабандистов. Он заметил, что вооружение, поставляемое Киеву, давно наводнило «черный рынок» оружия, и утечки, по скромным оценкам, превышают $1 млрд. Теперь любой желающий может практически без проблем купить американские винтовки М-16, отметил Лавров.

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Безусловно, такой ситуацией пользуются террористические группировки, оружие попадает в их руки, расползается по Африке, Ближнему Востоку и даже Латинской Америке, что еще больше раскачивает и без того нестабильные регионы мира. Это скандальная ситуация достигла таких масштабов, что замалчивать ее уже не получается. Даже Соединенным Штатам пришлось официально признать проблему, — сказал дипломат.

Разумеется, нельзя забывать и о выгоде, которую получают американские оружейные компании от конфликта на Украине. При этом на военной поддержке Киева стремится нажиться американское государство в целом.

— Госсекретарь США Энтони Блинкен акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине — это гарантия создания новых рабочих мест в Соединенных Штатах. Словно речь идет не о финансировании войны, уже унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а некоем прибыльном бизнес-проекте, — указал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу поставок оружия на Украину Фото: РИА Новости/МИД РФ

По подсчетам ООН, с февраля 2022 года в результате конфликта пострадало более 14 тыс. мирных граждан и не менее 10 тыс. погибло. Эксперты подчеркивают, что обстрелы мирных с использованием западного вооружения не заставят США и их союзников перестать помогать Киеву.

— Никого расчета на то, что Запад захочет признать свои ошибки и изменит характер своего поведения, у нас быть не должно, — заявил «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом на Западе признают, что снабжение Украины вооружениями не должно приводить к снижению обороноспособности самих стран-поставщиков. Об этом, в частности, на днях заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, сказав, что Германия в вопросе отправки оружия Киеву «не может идти ва-банк». По словам аналитика Брутера, чтобы НАТО продолжало снабжать Киев вооружением на высоком уровне, экономики его членов должны будут перейти на военные рельсы.

Разрушенный рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Утром 21 января произошел обстрел со стороны ВСУ рынка в Кировском районе Донецка Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

— Чтобы сохранить поставки вооружений на уровне 2023 года, экономики ряда стран должны стать более военными. В таком объеме, который расходовался в прошлом году, Западная Европа и США вооружения не производят, поэтому возможно, что поставки вооружений несколько снизятся. Но они снизятся ровно настолько, насколько позволяет сегодняшняя ситуация в странах-производителях, — пояснил Брутер.

Военная поддержка Киева сохранится, поскольку Запад по-прежнему не намерен уступать РФ на поле боя, уверен профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

— Военная помощь на каком-то уровне, конечно, сохранится. Запад не собирается проигрывать на Украине. Если там нарастят производство боеприпасов, поддержка может усилиться, — заявил он «Известиям».

О мирных переговорах

Конечно, на заседании Совбеза в Нью-Йорке выступили и военные спонсоры Киева — США, Великобритания, а также их партнеры, такие как Словения, Мальта, Швейцария, Южная Корея. Их постоянные представители предпочли не заметить недавнюю трагедию в Донецке, назвав попытки России обратить внимание международного сообщества на военные преступления ВСУ «дезинформацией». Вместо этого представитель США вновь призвал сфокусироваться на «формуле мира Зеленского», которую Киев отчаянно продвигает среди стран глобального Юга. Она подразумевает полный вывод российских войск с территории новых регионов и возвращение к границам 1991 года. Понятно, что Москва такие условия не принимает.

— Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет для Украины, для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски, — отметил Лавров в Нью-Йорке.

Заседание в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу поставок оружия на Украину Фото: РИА Новости/МИД РФ

Впрочем, пока воззвания США и Украины не получают широкого отклика. Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза, призвал к скорейшему началу переговоров с учетом интересов всех сторон конфликта.

— Мир достижим только посредством приостановки поставок вооружения, а затяжные боевые столкновения лишь приведут к дополнительным жертвам среди гражданского населения, — заявил он.

Эксперты отмечают, что Запад заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, но так, чтобы у Киева сохранялась возможность продолжать наносить удары по России. Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил: «Мы <…> всегда сохраняли готовность к переговорам. Переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации».