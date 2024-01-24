Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе
Общество
МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева
Мир
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Мир
Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Мир
Захарова заявила о курсе Зеленского на страшный финал для Украины
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Сюжет:

Лавров раскритиковал слова Нетаньяху о палестинском государстве

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет, заявил в среду, 24 января, глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Конечно, нас очень обеспокоило заявление премьер-министра Израиля о том, что речи о создании палестинского государства не идет, поскольку в любом случае урегулирование возможно только через переговорный процесс», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что Россия рассчитывает на то, что имеющие влияние на Израиль страны обеспечат его участие в переговорном процессе.

«Урегулирование возможно только через переговорный процесс, мы рассчитываем, что те, кто имеет влияние на израильскую сторону, выполнит свою функцию и обеспечит добросовестное участие израильской стороны в переговорном процессе. Мы будем этого добиваться», — указал министр.

Игра с престолом: Израиль не допустит Аббаса руководить сектором Газа
Почему никто не может взять ситуацию в регионе под контроль

Накануне Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Он также заявил о недопущении вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

Ранее, 20 января пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

До этого, 19 января, лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины. По его словам, это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024