Лавров раскритиковал слова Нетаньяху о палестинском государстве

РФ обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет, заявил в среду, 24 января, глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Конечно, нас очень обеспокоило заявление премьер-министра Израиля о том, что речи о создании палестинского государства не идет, поскольку в любом случае урегулирование возможно только через переговорный процесс», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что Россия рассчитывает на то, что имеющие влияние на Израиль страны обеспечат его участие в переговорном процессе.

«Урегулирование возможно только через переговорный процесс, мы рассчитываем, что те, кто имеет влияние на израильскую сторону, выполнит свою функцию и обеспечит добросовестное участие израильской стороны в переговорном процессе. Мы будем этого добиваться», — указал министр.

Накануне Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Он также заявил о недопущении вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

Ранее, 20 января пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

До этого, 19 января, лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины. По его словам, это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.