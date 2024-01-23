Лавров призвал Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Об этом он заявил 23 января в интервью CBS, текст опубликован на сайте МИД РФ.

Он пояснил, что предшественники Байдена десятилетиями тянули с этим вопросом.

«Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня», — сказал Лавров.

Министр также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и не допустить опустошения этих территорий.

«Мы, безусловно, должны возвысить свой голос, чтобы не допустить вытеснения палестинцев с их земли и не допустить превращения этой земли в непригодное для жизни пространство», — указал глава МИД РФ.

Ранее, 20 января пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

До этого, 19 января, лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины. По его словам, это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

21 декабря 2023 года Лавров указал, что действия Запада показывают его попытки «утопить» тему создания палестинского государства. По его словам, для исключения в дальнейшем подобных кризисов проблему его создания нужно решить раз и навсегда.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.