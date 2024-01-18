Кирби заявил о поддержке Байденом независимости Палестины

Президент США Джо Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины, что идет вразрез с позицией президента Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 18 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы (США) считаем, что палестинцы имеют полное право жить в независимом государстве в условиях мира и безопасности. Президент [США Байден] и его команда собираются продолжать работать в этом направлении», — указал он.

Как добавил Кирби, по мнению Байдена, сосуществование Израиля и независимой Палестины отвечает интересам всего ближневосточного региона.

17 января Нетаньяху заявил, что вооруженное обострение палестино-израильского конфликта может продолжиться и в 2025 году.

Также в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что безопасное будущее на Ближнем Востоке зависит от решения конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не реализует все свои цели.

Ранее, 18 ноября, Байден заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.