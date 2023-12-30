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Нетаньяху спрогнозировал еще несколько месяцев войны с ХАМАС

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Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
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Военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своей еженедельной пресс-конференции, его слова приводит газета The Times Of Israel в субботу, 30 декабря.

«Мы позаботимся о том, чтобы ХАМАС больше не представляло угрозу для Израиля», — высказался он.

Нетаньяху подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты. По его словам, это может занять несколько месяцев. Премьер-министр также настоял на необходимости обеспечения безопасности на границе и на возвращении домой всех заложников.

«Мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС»
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Ранее в этот день сообщалось, что за сутки в секторе Газа погибли 100 человек в результате ударов ЦАХАЛ по населенным пунктам центральной части анклава, еще 158 пострадали.

Перед этим, 29 декабря, Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

12 декабря Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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