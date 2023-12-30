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В секторе Газа 100 человек погибло за сутки после ударов ЦАХАЛ

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Сто человек погибло за сутки в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по населенным пунктам центральной части анклава, еще 158 пострадали. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

«За последние 24 часа в результате бомбардировок израильской армии центрального района сектора Газа погибло около 100 палестинцев, еще 158 получили ранения», — указывает канал.

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Накануне Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». В ответ на это МИД Израиля попросил отклонить претензии ЮАР и назвал их «кровавым наветом».

Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Тогда же израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

До этого, 27 декабря, стало известно, что суммарное число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

12 декабря Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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