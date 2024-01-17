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Блинкен заявил о необходимости решения палестинского вопроса

Блинкен: безопасное будущее на Ближнем Востоке будет после решения конфликта
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Такое заявление 16 января сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«Арабские страны, включая Саудовскую Аравию, готовы на такие вещи в своих отношениях с Израилем, на которые они раньше никогда не были готовы. Это открывает совершенно другое будущее, гораздо более безопасное будущее, но необходимо решить палестинский вопрос», — привел телеканал слова Блинкена.

По его мнению, в настоящее время увидеть безопасное будущее Ближнего Востока довольно трудно ввиду вооруженного палестино-израильского конфликта. Госсекретарь США признал, что арабские страны не будут принимать участие в восстановлении сектора Газа «только для того, чтобы его снова сравняли с землей» через год или через пять лет.

«Нам также нужно добраться до основ. С точки зрения собственной безопасности Израиля, путем к истинной, прочной безопасности является уравнивание арабской и палестинской части», — указал Блинкен в разговоре по поводу необходимости двухгосударственного решения конфликта.

Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан. Блинкен продолжил, что самым большим желанием палестинцев является «эффективное управление, которое может приносить результаты».

«Это требует двух вещей — эффективного управления, а также поддержки палестинских властей со стороны Израиля, чтобы у них был шанс приносить результаты», — резюмировал американский госсекретарь.

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В этот же день сообщалось, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции смогли достичь соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа.

7 января член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

2 января стало известно, что ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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