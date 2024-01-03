Al Arabiya узнал о решении ХАМАС прекратить все переговоры по заложникам

Радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. Об этом 2 января сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Любые переговоры о прекращении огня и обмене пленными были отложены до дальнейшего уведомления», — говорится в публикации.



По данным телеканала, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Соответствующие распоряжения главы ХАМАС уже начали отправлять посредникам при переговорах с израильской стороной.

Ранее в этот день произошел взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла».

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. В частности, по информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва в Бейруте скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих. Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва в южном пригороде Бейрута. По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников шиитского движения «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.