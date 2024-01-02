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Появились кадры с места взрыва в пригороде Бейрута

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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В распоряжении «Известий» 2 января появились кадры с места взрыва в южном пригороде Бейрута.

По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников шиитского движения «Хезболла».

«В то время, когда очень много людей на улице, сейчас проходят праздники, рядом находятся кафе, здесь произошел взрыв. По предварительной информации, с беспилотника была запущена ракета по одному из функционеров, который представляет ХАМАС в Ливане», — сказала она.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.

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Взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», произошел ранее в этот день.

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. В частности, по информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва в Бейруте скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих. Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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