СМИ сообщили о взрыве в южном пригороде Бейрута

В южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. Об этом во вторник, 2 января, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около кондитерской. В результате взрыва погиб высокопоставленный чиновник движения ХАМАС, заявили агентству источники.

Sky News Arabiya со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате взрыва есть пострадавшие.

Ливанское агентство NNA передает, что причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате взрыва, предварительно, погибли три человека, еще несколько получили ранения.

27 декабря начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности.

20 декабря система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.