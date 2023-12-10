Израиль предупредил о планах отодвинуть «Хезболлу» от своей границы

Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского шиитского движения «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Об этом в субботу, 9 декабря, заявил глава совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби.

«Мы [израильские власти] больше не можем считаться с тем, что отряды «Радван» [спецподразделения «Хезболлы»] находятся на границе <…> Ситуация на севере [Израиля] должна поменяться. И она поменяется», — подчеркнул он.

При этом Ханегби отметил, что Тель-Авив готов обсудить проблему с представителями шиитского движения путем совместных переговоров, но указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

4 декабря сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

Ранее, 2 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.