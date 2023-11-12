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ЦАХАЛ заявила об уничтожении с начала боев более 60 членов «Хезболлы»

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Более 60 членов ливанского движения «Хезболла» были уничтожены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военных действий в секторе Газа. Об этом 12 ноября заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.

Выступая на брифинге ЦАХАЛ, он отметил, что армия тщательно анализирует деятельность движения.

«Более 60 их боевиков (движения «Хезболла». — Ред.) были убиты в попытках атак на Израиль. Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые — до атак», — сказал Конрикус.

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7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Израильский лидер также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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