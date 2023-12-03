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Нетаньяху пригрозил Ливану уничтожением из-за «Хезболлы»
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Нетаньяху пригрозил Ливану уничтожением из-за «Хезболлы»

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Фото: Global Look Press/XinHua/ JINI
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Эскалация со стороны шиитского движения «Хезболла» может привести к уничтожению Ливана. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 2 декабря.

«Мы восстановим безопасность на севере и юге. Если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», — сказал он во время пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале премьера.

Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

«Мы продолжим поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге», — подчеркнул он.

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Ранее, 26 ноября, премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на необходимость прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), нарушающих спокойствие на южной границе страны.

22 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о четырех погибших в результате атаки ЦАХАЛ по инфраструктуре движения «Хезболла» в южных районах Ливана. Тогда же стало известно, что среди погибших в результате атаки ЦАХАЛ оказался сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», в которую входят депутаты от шиитского движения «Хезболла».

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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