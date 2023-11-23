Сын депутата парламента Ливана погиб при атаке ЦАХАЛ

Сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», в которую входят депутаты от шиитского движения «Хезболла», оказался среди четырех погибших в результате недавней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в среду, 22 ноября, сообщил ливанский портал El Nashra.

Как отмечает издание, некоторые парламентские коллеги Раада уже выразили ему свои соболезнования в социальных сетях.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о четырех погибших в результате атаки ЦАХАЛ по инфраструктуре движения «Хезболла» в южных районах Ливана.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.