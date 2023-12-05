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Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры боевого крыла шиитской партии «Хезболла» в Ливане. Об этом 4 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на произведенные с территории Ливана в понедельник пуски ракет в сторону Израиля истребители израильских ВВС нанесли удары по пусковым установкам «Хезболлы», объектам террористической и военной инфраструктуры», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

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Ранее, 2 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны шиитского движения «Хезболла» может привести к уничтожению Ливана. Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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