В Израиле заявили о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном находится в состоянии высокой готовности. Об этом в среду, 27 декабря, заявил в ходе совещания по оценке ситуации в штабе северного командования армии начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности», — цитирует слова Халеви израильская газета Haaretz.

Также, по его словам, Израиль утвердил планы на различные непредвиденные обстоятельства. ЦАХАЛ нужно быть готовой нанести удар, если потребуется, добавил глава генштаба.

«До сих пор кампания [в районе границы с Ливаном] велась правильно и тщательно, и она должна продолжаться в том же духе», — заключил Халеви.

Ранее, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Тогда же газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент США Джо Байден через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не совершать превентивные удары по позициям шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.