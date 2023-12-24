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В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»
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В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»

WSJ: Байден предостерегал Нетаньяху от ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не совершать превентивные удары по позициям шиитского движения «Хезболлы» в Ливане. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«У Израиля были разведданные, которые США сочли ненадежными, о том, что боевики «Хезболлы» готовятся пересечь [израильскую] границу в рамках многосторонней атаки, что подтолкнуло некоторых из наиболее решительно настроенных израильских чиновников на край пропасти», — указывается в материале.

Как уточняется, в Соединенных Штатах понимали, что нанесение огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по «Хезболле» может привести к «более широкому региональному конфликту» на Ближнем Востоке.

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Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После чего был нанесен ответный удар по военному объекту «Хезболлы» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Израиль 4 декабря нанес удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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