В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»

Президент США Джо Байден через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не совершать превентивные удары по позициям шиитского движения «Хезболлы» в Ливане. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«У Израиля были разведданные, которые США сочли ненадежными, о том, что боевики «Хезболлы» готовятся пересечь [израильскую] границу в рамках многосторонней атаки, что подтолкнуло некоторых из наиболее решительно настроенных израильских чиновников на край пропасти», — указывается в материале.

Как уточняется, в Соединенных Штатах понимали, что нанесение огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по «Хезболле» может привести к «более широкому региональному конфликту» на Ближнем Востоке.

Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После чего был нанесен ответный удар по военному объекту «Хезболлы» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Израиль 4 декабря нанес удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.