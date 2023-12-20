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Израиль перехватил шесть выпущенных из Ливана ракет и нанес ответный удар

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Система противовоздушной обороны (ПВО) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. Об этом 20 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«После сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Ифтаха на севере Израиля, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила шесть выпущенных с территории Ливана ракет», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, подчеркивается, что в качестве ответа ЦАХАЛ нанесла авиаудар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

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Ранее, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

4 декабря сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

До этого, 2 декабря, Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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