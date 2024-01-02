Al Mayadeen сообщил о гибели замглавы политбюро ХАМАС при взрыве в Бейруте
Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури скончался в результате взрыва в Бейруте. Об этом 2 января сообщил телеканал Al Mayadeen.
Также погибли трое его сопровождающих. По информации издания, удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.
Взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», произошел ранее в этот день.
27 декабря начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности.
Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту движения «Хезболла» на ливанской территории.
9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.