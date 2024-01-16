Израиль и ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гумпомощи в Газу

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции смогли достичь соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом во вторник, 16 января, стало известно из заявления МИД Катара, опубликованного в соцсети X (бывш. Twitter).

«В рамках усилий Катара по прекращению конфликта в Газе будут продолжены работы с региональными и международными партнерами, в частности, по гуманитарным вопросам и медицинской эвакуации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС включает в себя доставку необходимой помощи жителям Газы и передачу лекарств удерживаемым заложникам.

7 января член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

2 января стало известно, что ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.