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В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе

ХАМАС: число жертв в Газе и на Западном берегу превысило 30 тыс.
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан 7 января заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

«Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин, еще 58 166 человек пострадали», — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести. По его словам, суммарно число погибших, пострадавших и пропавших в секторе Газа с 7 октября прошлого года составляет не менее 4% от общей численности населения анклава.

Представитель ХАМАС указал, что на палестинских территориях на Западном берегу число жертв столкновений с израильскими военными достигло 321, из них 111 были детьми.

Хамдан также подчеркнул, что по меньшей мере 6 тыс. раненых нуждаются в экстренной эвакуации из Газы для оказания им необходимой медицинской помощи, однако сейчас только 650 человек смогли выехать за пределы анклава и получить лечение в других странах.

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Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате 17 человек погибли.

Накануне 18 человек погибли после того, как ЦАХАЛ ударила по Хан-Юнису. Отмечалось, что среди жертв есть минимум один ребенок.

5 января сообщалось, что ЦАХАЛ обстреляла жилые дома в секторе Газа, в результате погибли не менее шести палестинцев. Среди жертв также был один ребенок.

3 января стало известно, что ЦАХАЛ с момента обострения конфликта сбросила на сектор Газа более 45 тыс. ракет и бомб, вес которых составляет свыше 65 тыс. т.

Телеканал Al Jazeera 2 января со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Количество пострадавших достигло 57 035 человек. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. По его словам, это необходимо для достижения всех целей.

Глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака 24 декабря сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращен огонь со стороны Израиля и не произойдет обмен пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. Он указал на то, что это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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