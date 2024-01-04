В Газе назвали число сброшенных на анклав ракет и бомб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента обострения конфликта сбросила на сектор Газа более 45 тыс. ракет и бомб, вес которых составляет свыше 65 тыс. т. Об этом 3 января заявила пресс-служба правительства анклава.

«Самолеты израильского оккупанта сбросили на сектор Газа во время войны-геноцида более 45 тыс. ракет и огромных бомб, некоторые из которых содержали 2000 фунтов (907 кг. — Ред.) взрывчатки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вес сброшенной на сектор Газа взрывчатки составляет свыше 65 тыс. т.

Накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Количество пострадавших достигло 57 035 человек. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

31 декабря ЦАХАЛ объявила о приостановке боевых действий в одном из районов города Рафах у границы с Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты, среди них — возвращение всех заложников.

24 декабря глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращен огонь со стороны Израиля и не произойдет обмен пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.