Минздрав Газы сообщил о более 22 тыс. погибших с начала конфликта

В результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Об этом 2 января сообщил Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Количество пострадавших достигло 57 035 человек, а погибших — 22 185.

Также журналисты сообщают, что за последние сутки конфликта убиты более 200 палестинцев.

«Израильские силы совершили 15 атак и убили 207 палестинцев за последние 24 часа в секторе Газа, 338 человек также были ранены», — приводит данные минздрава телеканал.

Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранены 965 израильтян.

Накануне, 1 января, палестинское движение ХАМАС представило свое предложение по новой сделке по пленным, но Израиль счел его неприемлемым. План ХАМАС предполагал обмен пленными в три этапа. Каждый из них предусматривал паузу в боевых действиях более чем на месяц.

Ранее, 24 декабря, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.