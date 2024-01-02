Axios узнал об отказе Израиля от предложения ХАМАС по заложникам

Палестинское движение ХАМАС представило свое предложение по новой сделке по пленным, но Израиль счел его неприемлемым. Об этом 1 января сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников и осведомленный источник.

«ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю в воскресенье предложение о новой сделке с заложниками», — говорится в публикации.

По информации портала, Израиль отклонил предложение, однако предложение ХАМАС показывает, что теперь движение готово вступить в переговоры по новой сделке по пленным, несмотря на продолжение боевых действий в секторе Газа.

Согласно источникам Axios, предложение ХАМАС предполагало обмен пленными в три этапа. Каждый из них предусматривал паузу в боевых действиях более чем на месяц. В рамках первой стадии сделки Израилю предлагалось вывести войска из Газы в обмен на освобождение примерно 40 пленных. Последний этап сделки предусматривал освобождение израильских солдат, удерживаемых в секторе Газа, и окончание войны в анклаве.

Как отмечает портал, военный кабинет Израиля обсудил новое предложение ХАМАС и заявил катарским и египетским посредникам, что предложение неприемлемо.

«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным, и мы попросили посредников попытаться подготовить более приемлемое предложение. Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдет <...> Переговоры больше не находятся в тупике, но они также пока не достигли существенного прогресса», — приводит портал слова израильского чиновника.

Ранее, 24 декабря, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

22 декабря советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.