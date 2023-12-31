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Армия Израиля объявила о приостановке боевых действий на юге Газы

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Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке боевых действий в одном из районов города Рафах у границы с Египтом. Об этом 31 декабря сообщил представитель армии Авичай Адраи.

«Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени», — указал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, военные снова призвали жителей северных районов сектора Газа отправиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.

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Ранее, 30 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Нетаньяху подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты, среди них — возвращение всех заложников.

В тот же день сообщалось, что за сутки в секторе Газа погибли 100 человек в результате ударов ЦАХАЛ по населенным пунктам центральной части анклава, еще 158 пострадали.

29 декабря источник «РИА Новости» сообщил, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности. В рамках первого этапа речь может идти о перемещении в соседнее государство не менее 100 тыс. человек. Для того чтобы получить согласие Каира, который сейчас выступает категорически против подобного сценария, предполагается привлечь Вашингтон.

В минздраве палестинского анклава 28 декабря сообщили, что с начала обострения ближневосточного конфликта в результате атак Израиля было убито 21 110 человек в секторе Газа, ранено — 55 243 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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