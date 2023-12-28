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В Газе более 21 тыс. палестинцев были убиты с начала конфликта

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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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С начала обострения ближневосточного конфликта 7 октября было убито 21 110 человек в секторе Газа, сообщил 28 декабря Al Jazeera со ссылкой на минздрав палестинского анклава.

Кроме того, в результате атак Израиля ранено 55 243 человека.

Число погибших в результате нападения палестинского движения ХАМАС составляет 1 139 человек.

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Ранее, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Военные попросили его «идти до конца». Он заявил, что израильская армия не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, битва будет долгой и до ее завершения далеко.

Тогда же газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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