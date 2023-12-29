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Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы

«РИА Новости»: Израиль планирует переселить в Египет палестинцев из Газы
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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности. Об этом 29 декабря пишет «РИА Новости», ссылаясь на осведомленный источник.

«Правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил спикер, в рамках первого этапа речь может идти о перемещении в соседнее государство не менее 100 тыс. человек. Для того чтобы получить согласие Каира, который сейчас выступает категорически против подобного сценария, предполагается привлечь Вашингтон.

«В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. При этом в их возвращении в Западный Иерусалим, очевидно, никто не заинтересован», — добавил источник.

Отмечается, что в обмен на зеленый свет со стороны Египта американцы оплатят строительство и функционирование лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является «весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей».

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До этого, 7 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Он отметил, что «это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 ноября заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. А в дальнейшем построить там постоянные города и гуманитарный коридор.

19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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