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США выступили против насильственного переселения жителей Газы

Госдеп: США не поддерживают насильственное переселение жителей за пределы Газы
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател 7 ноября заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

«США не поддерживают в том или ином виде насильственное переселение палестинцев за пределы Газы. Это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем», — заявил он в ходе брифинга.

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Ранее, 3 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. В дальнейшем там планируется построить постоянные города и гуманитарный коридор.

19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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